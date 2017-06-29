Актуальная камера 29.06.2017 (20:00)

В четверг вечером, 29 июня, в Таллинне на площади Вабадузе проходит бесплатный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, находящийся с визитом в Эстонии, почтил в четверг память погибших французских евреев, которые во времена Второй мировой войны были этапированы в Таллинн и содержались в Батарейной тюрьме.
Главный редактор "Радио 4" Юлия Балий в интервью RUS.ERR.EE рассказала про стартующую в июле новую передачу, в которой политик будет биться один на один с радиослушателями, назвала три своих любимых программы на телеканале ETV+, а также поведала о скором выходе в республиканский эфир идущей пока лишь в Нарве и ее окрестностях передачи "Местное время".