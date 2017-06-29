В пятницу облачно, временами дождь и гроза, +14.. +19

Ночью облачность увеличится. Дождь распространится с юга Эстонии на север, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывами до 15 м/с, на северном побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха от +11 до +16.

Днем преимущественно облачно. Временами дождь и гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-11 м/с, порывами до 15 м/с, на северном побережье 12-17 м/с, порывами до 20 м/с. Вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха от +14 до +19, на юге Эстонии до +22.