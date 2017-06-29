Ансип и Кальюлайд: эстонский опыт в сфере ИТ-технологий будет полезен ЕС в борьбе с террором

Опыт Эстонии в сфере дигитальных технологий может помочь Евросоюзу в борьбе с терроризмом, например, путем отслеживания передвижений террористов внутри Шенгенской зоны.

Об этом в четверг заявили президент Керсти Кальюлайд и вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип на тематической дискуссии "Эстония в преддверии председательства в Совете ЕС", сообщила "Актуальная камера".

В частности, опыт в сфере инфотехнологий может способствовать отслеживанию передвижений террористов внутри Шенгенской зоны.

Кальюлайд также высказала надежду, что благодаря Эстонии использование инфотехнологий выйдет в Европейском союзе на новый уровень.