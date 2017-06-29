Премьер-министр Франции почтил память погибших в Эстонии французских евреев

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, находящийся с визитом в Эстонии, почтил в четверг память погибших французских евреев, которые во времена Второй мировой войны были этапированы в Таллинн и содержались в Батарейной тюрьме.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщила "Актуальная камера".

На мероприятии присутствовал и Анри Зайденвержие — последний выживший из заключенных "конвоя 73", который по еврейской традиции положил камень к мемориальному камню у Батарейной тюрьмы.

"Я уже не в первый раз приезжаю в Эстонию и поэтому я не чувствую того, что почувствовал в первый раз. В первый раз, можно сказать, что внутри меня что-то надломилось, и я плакал, когда снова увидел это место. А теперь на душе тяжело, потому что сейчас я единственный выживший из тех людей, кто был сюда отправлен, поэтому мне не по себе", - сказал он.

В период 1942-1944 годов из французского Дранси были отправлены 78 эшелонов, в которых свыше 60 000 евреев были вывезены в концентрационные лагеря в Польше, в основном в Освенцим. Только один из этих эшелонов — тот самый "конвой 73" с 878 узниками, в мае 1944 года ушел на Каунас. 300 заключенных были направлены в Батарейную тюрьму в Таллинн.

"300 человек примерно прибыли в Таллинн. Их определили сюда — в Батарейную тюрьму. Часть были там, на третьем этаже, но в основном сидели на заднем дворе", - сказал член правления Еврейской общины Эстонии Аави Добрыш.

Впоследствие некоторых заключенных, а именно 23 человека, перевели в трудовой лагерь в Ласнамяэ и благодаря этому они в итоге и выжили.

"В конце августа тюрьму эвакуировали в Штуттгоф и заодно эвакуировали филиал тюрьмы в Ласнамяэ. Поскольку мы нашли список из 23 человек, французов, которых выдали отсюда на работу в Ласнамяэ, то мы знаем точно имена этих людей", - пояснил Добрыш.

"История говорит о том, что если мы не помним, если мы забываем, то это достаточно быстро повторяется, а этого позволить нельзя не только еврейским людям, но и вообще населению нашего мира. Ни один народ — ни мой народ, ни другой народ, не должен быть подвержен такому уничтожению, как было в годы Второй мировой войны, где мы знаем, что погибло 6 млн. евреев, из них 1,5 млн — детей", - сказала председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон.