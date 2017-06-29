В четверг вместе с танцорами репетировали и исполнители главных певческих ролей — Заря, Сумерки и Старец, сообщила "Актуальная камера".

Для участия в празднике, который в этом году проходит под девизом "Я остаюсь", в Таллинн съехались коллективы со всей страны. В основу праздника танца легла красивая легенда "На рассвете и в сумерках", рассказывающая нам о вечных ценностях и о том, почему важно их беречь.

"Она рассказывает о том, что мы, будучи молодыми, а мы в роли Рассвета и Сумерек из легенды представляем молодое поколение, могли бы понять то, что пытается донести до нас старшее поколение, а также как важно это для поддержания нашей культуры и как важно понимать эту большую ответственность", - пояснили исполнители ролей Рассвета и Сумерек Дженнифер Мариссе Коэн и Яагуп Туйск.

Роль Старца из легенды на празднике исполнит известный эстонский певец Иво Линна. "Песни с повторяющимися мотивами, из национальной музыки, поэтому их было легко перепевать, что доставило мне большое удовольствие. Больше было сложностей с тем, что четыре истории о летнем солнцестоянии — с одним смыслом, но с разным текстом. И сначала слова были в моей голове вперемешку", - сказал Линна.

Танцоры и певцы готовились к празднику в течение полутора лет.

Смотрите панорамное видео, снятое в центре стадиона "Калев":