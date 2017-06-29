rus.err.ee

На торжествах по случаю юбилея Силламяэ съели 60-килограммовый торт ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Алексей Федоров

В Силламяэ продолжаются торжественные мероприятия, посвященные 60-летнему юбилею города, на который учащиеся Ида-Вируского центра профессионального образования приготовили торт длиной четыре метра и весом 60 килограммов.

Целый ряд посвященных тому времени выставок открыт для горожан и туристов, сообщила "Актуальная камера".

На одной из них решили воссоздать атмосферу второй половины 20-го века: в молодежном центре "Улей" открылась собранная горожанами выставка игрушек советского времени.

"Наверняка у каждого найдется в закромах или на чердаках игрушки, которые дороги памяти, и которые не хочется выкидывать. И из этих игрушек организуем выставку, куда можно придти, поумиляться и вспомнить лучшие времена", - сказал руководитель отдела МЦ "Улей" Юрий Романов.

В местном музее жительницы города своими руками создали свою новейшую историю — фотопринты картин и фотографий из истории Силламяэ, расшитые нитями.

"Это маленькие произведения искусства. И вышивка — это не просто как мы привыкли: гладь, крестик или что-то подобное. Там такая новизна, штришок приятный, что получились новые картины. И это все фотографии старого города Силламяэ", - пояснила директор Силламяэского музея Аала Гитт.

По ее словам, в последнее время интерес жителей к истории своего родного края заметно вырос. "Просто сплошным потоком идут люди и несут старые фотографии. И старые, и молодые приносят альбомы пачками. Бывает, бабушки и дедушки приносят, говорят, кому теперь это оставить. А для нас это клад. И мы благодарны за это и бабушкам и дедушкам и детям и внукам", - добавила Гитт.

А учащиеся Ида-Вируского центра профессионального образования приготовили сладкий подарок на 60-летие города — торт длиной четыре метра и весом 60 килограммов был изготовлен в Йыхвиском отделении центра. Торт был создан за два дня усилиями учащихся центра, отделение которого работает и в Силламяэ. Творожно-сырное угощение с начинкой из ягод малины и марципана украшено фотокопиями исторических видов Силламяэ. Жители города съели сладкий подарок менее чем за полчаса.

Редактор: Андрей Крашевский

60-летие силламяэ


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Бюро обслуживания ДПП ТаммсаареБюро обслуживания ДПП Таммсааре
Сотрудницу столичного бюро обслуживания ДПП подозревают в получении взятки
Андрус Ансип и Керсти Кальюлайд.Андрус Ансип и Керсти Кальюлайд.
Ансип и Кальюлайд: эстонский опыт в сфере ИТ-технологий будет полезен ЕС в борьбе с террором
Эстонские военные в Афганистане. Иллюстративное фото.Эстонские военные в Афганистане. Иллюстративное фото.
Страны НАТО отправят в Афганистан дополнительные силы, вклад Эстонии не изменится
Обновлено: 17:17 
Министр обороны Эстонии Юри Луйк.Министр обороны Эстонии Юри Луйк.
Луйк: НАТО следует разместить в странах Балтии дополнительные силы на период учений "Запад"
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Осиновский и Рейнсалу не поддерживают расширение избирательных прав неграждан
В Таллинне проходит праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС

В четверг вечером, 29 июня, в Таллинне на площади Вабадузе проходит бесплатный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Обновлено: 21:02 
Противники строительства Rail Baltic.Противники строительства Rail Baltic.
Несмотря на протесты, Кальюлайд провозгласила закон о Rail Baltic
Обновлено: 13:38 
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Из Финляндии в Эстонию контрабандой вывезли 180 тонн отходов
В Пярнумаа горит болото Ланксааре, дым движется в сторону города Синди
Праздник песни и танца
Выступления участников праздника песни и танца в выходные будут транслировать в прямом эфире
Ограничения движения во время праздника иесни и танца.Ограничения движения во время праздника иесни и танца.
Во время Праздника песни и танца движение по Юхкентали и Нарва мнт закроют
В воскресенье в масштабном шествии праздника песни и танца примут участие около 39 000 человек
ЭСТОНИЯ
Эдуар Филипп.Эдуар Филипп.
Премьер-министр Франции почтил память погибших в Эстонии французских евреев

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, находящийся с визитом в Эстонии, почтил в четверг память погибших французских евреев, которые во времена Второй мировой войны были этапированы в Таллинн и содержались в Батарейной тюрьме.

Эгери Сеплинг-Хоруженко.Эгери Сеплинг-Хоруженко.
Обманывавшая стариков мошенница снова получила условный срок
Число берущих учебный кредит студентов сокращается.Число берущих учебный кредит студентов сокращается.
Правительство решило не менять максимальный размер учебного кредита
Ночное заседание Рийгикогу.Ночное заседание Рийгикогу.
С 1 июля вступит в силу около сотни законов
Магазина Maxima на этом участке пока не будет.Магазина Maxima на этом участке пока не будет.
Власти Пирита не согласовали строительство магазина Maxima
Обновлено: 16:06
Контингент НАТО в Тапа. Иллюстративное фото.Контингент НАТО в Тапа. Иллюстративное фото.
В США спикерам парламентов Балтийских стран пообещали поддержку в рамках пятой статьи НАТО
ФОТО: Департамент здоровья переехал в новое пятиэтажное здание
ИДА-ВИРУМАА
Юбилейный торт в Силламяэ.Юбилейный торт в Силламяэ.
На торжествах по случаю юбилея Силламяэ съели 60-килограммовый торт
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Педагогам детских садов Кохтла-Ярве повысят зарплаты
Нарвские юные футболисты теперь поедут в Москву.Нарвские юные футболисты теперь поедут в Москву.
Детская команда "Транса" завоевала путевку на суперфинал турнира "Локобол - 2017"
В Нарве построили современные детские площадки.В Нарве построили современные детские площадки.
В Нарве построили новые детские игровые площадки
На фестиваль танца в Нарва-Йыэсуу приедут артисты балета из европейских стран
Мнение / Интервью
Юлия Балий работает на "Радио 4" с 2005 года.Юлия Балий работает на "Радио 4" с 2005 года.
Юлия Балий: многие негативно относятся к "Радио 4", не прослушав ни одной нашей передачи

Главный редактор "Радио 4" Юлия Балий в интервью RUS.ERR.EE рассказала про стартующую в июле новую передачу, в которой политик будет биться один на один с радиослушателями, назвала три своих любимых программы на телеканале ETV+, а также поведала о скором выходе в республиканский эфир идущей пока лишь в Нарве и ее окрестностях передачи "Местное время".

Яна Тоом: отдельного избирательного списка союзников Сависаара пока не будет
Обновлено: 12:18 
Виктор Трасберг.Виктор Трасберг.
Виктор Трасберг: пропавшие беженцы, или Германия играет с огнем
Юри Ратас и Маргус Цахкна.Юри Ратас и Маргус Цахкна.
Ратас: уход Цахкна и Михкельсона из IRL затруднит голосование в Рийгикогу
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Михаил ПетровМихаил Петров
Псковский тренер по спортивным единоборствам попросил политического убежища в Эстонии
ФОТО и ВИДЕО: полиция разогнала защитников ивы в Хааберсти
Обновлено: 20:32 
Шакал.Шакал.
В Эстонии быстро растет популяция шакалов
ЗА РУБЕЖОМ
Рамуш Харадинай - кандидат в премьер-министры Косово от Рамуш Харадинай - кандидат в премьер-министры Косово от
На выборах в Косово победила "коалиция пистолетов"
Заур Дадаев.Заур Дадаев.
Присяжные признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова
Мосул освобили от ИГИЛ.
ФОТО: иракские военные освободили Мосул от боевиков ИГИЛ
Основатель и руководитель компании
Сотрудникам Пентагона хотят запретить использовать антивирусники Касперского
Корабли НАТО в Таллинне, 12 мая 2017 года.
Столтенберг: в регионе Балтийского моря усилилась военная активность
Усиление мер безопасности коснется авиарейсов, вылетающих в США из 280 аэропортов мира.
США ввели новые меры безопасности на зарубежных авиарейсах
ЭКОНОМИКА
Завод E-Piim в Ярва-Яани.Завод E-Piim в Ярва-Яани.
Гендиректор PRIA утвердил выделение E-Piim субсидии в 15 млн евро
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эстонские налогоплательщики должны доплатить в бюджет свыше 3 млн евро
28.06
Оборот продаж Hesburger в Эстонии за прошлый год вырос до 26,8 млн евро
28.06
В прошлом году в Эстонию завезли рекордное количество зонтиков
27.06
Добыча горючего сланца в прошлом году сократилась на 16%
27.06
Бывший гендиректор шоссейных дорог Айво Адамсон уходит из совета Riigi Kinnisvara в Versobank
27.06
Здание торгового центра Prisma в Нарве купили французы
СПОРТ
Калевцы вступят в борьбу с первого отборочного раунда.Калевцы вступят в борьбу с первого отборочного раунда.
"Калев/Крамо" сыграет в квалификации Лиги чемпионов ФИБА
Букмекеры не верят в Букмекеры не верят в
Букмекеры предрекают "Левадии" и "Флоре" поражения в Лиге Европы УЕФА
Игроки сборной Чили бегут обнимать героя полуфинала - Клаудио Браво.
ВИДЕО: сборная Чили обыграла португальцев по пенальти в полуфинале Кубка конфедераций
Обновлено: 00:18
Кайа Канепи.
Кайа Канепи выиграла стартовый матч квалификации Уимблдонского теннисного турнира
Алар Варрак продолжит работать в Алар Варрак продолжит работать в
Алар Варрак продолжит тренировать "Калев/Крамо"
Кубок Эстонии по футболу.Кубок Эстонии по футболу.
Известны пары 1/32 финала Кубка Эстонии: "Левадия" едет в Силламяэ
Открытие Кубка конфедераций в Санкт-ПетербургеОткрытие Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге
ФИФА высоко оценила уровень организации Кубка конфедераций в России
КУЛЬТУРА
Репетиция Певческого праздника.Репетиция Певческого праздника.
На стадионе "Калев" начались генеральные репетиции Певческого праздника
В 2017 году конкурс В 2017 году конкурс
"Евровидение" рекомендует оштрафовать Украину за недопуск российской участницы
Анастасия.Анастасия.
Участница из Ида-Вирумаа: молодежный певческий праздник - это масса удовольствия
Римские монеты.Римские монеты.
В Нарве открылась выставка "Римские монеты и Эстония"
Председательство Эстонии в ЕС
Дональд Туск.Дональд Туск.
В Эстонию прибывают президент Европейской комиссии и председатель Европейского совета
Обновлено: 07:38
Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.
Юри Ратас: общий цифровой рынок ЕС создаст рабочие места и поможет росту экономики
Водителям придется запастить терпением.
Из-за председательства Эстонии в ЕС на дорогах Таллинна будут перекрывать движение
Юри Ратас.
Юри Ратас отправляется с визитами в Люксембург и Нидерланды
РАЗНОЕ
Автобус сбивает мужчину, мужчина встает и как ни в чем не бывало идет в бар.Автобус сбивает мужчину, мужчина встает и как ни в чем не бывало идет в бар.
ВИДЕО: автобус на полном ходу сбил мужчину, пешеход встал и пошел в бар
"Аватар 2" можно будет посмотреть в 3D без очков
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Пожар в Хааберсти: один человек доставлен в больницу
Дни Средневековья в Таллинне.Дни Средневековья в Таллинне.
В начале июля в Таллинне вновь пройдут Дни Средневековья
Умер Олег Яковлев.Умер Олег Яковлев.
Умер экс-солист группы "Иванушек International" Олег Яковлев
Радио 4

Новый Старый Свет

О бюджете ЕС и тех средствах, которые получает наша страна

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
22:55
Сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций Обновлено
22:10
Что думают нарвитяне по поводу раскола в рядах центристов?
22:08
Рейн Таагепера получил титул почетного гражданина Тарту.
22:07
Подходит к концу принятие заявлений в три государственных вуза
22:00
В пятницу облачно, временами дождь и гроза, +14.. +19
21:49
На торжествах по случаю юбилея Силламяэ съели 60-килограммовый торт
21:23
На стадионе "Калев" начались генеральные репетиции Певческого праздника
21:02
В Таллинне проходит праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС Обновлено
20:55
Премьер-министр Франции почтил память погибших в Эстонии французских евреев
20:45
Актуальная камера 29.06.2017 (20:00)
20:14
Ансип и Кальюлайд: эстонский опыт в сфере ИТ-технологий будет полезен ЕС в борьбе с террором
20:00
Обманывавшая стариков мошенница снова получила условный срок
19:15
Гендиректор PRIA утвердил выделение E-Piim субсидии в 15 млн евро
18:57
Правительство решило не менять максимальный размер учебного кредита
Полезно знать
Топ читаемости
00:18
ВИДЕО: сборная Чили обыграла португальцев по пенальти в полуфинале Кубка конфедераций Обновлено
11:27
Юлия Балий: многие негативно относятся к "Радио 4", не прослушав ни одной нашей передачи
13:38
Несмотря на протесты, Кальюлайд провозгласила закон о Rail Baltic Обновлено
14:29
Детская команда "Транса" завоевала путевку на суперфинал турнира "Локобол - 2017"
09:39
Умер экс-солист группы "Иванушек International" Олег Яковлев
28.06
Из-за кибератаки в Эстонии закрылись все строительные магазины Ehituse ABC Обновлено
22:55
Сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций Обновлено
13:29
Вирус-вымогатель заразил еще одну эстонскую фирму
28.06
Задуманный Толстой и Троицким проект радио "Сталкер" окончательно похоронен
21:02
В Таллинне проходит праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 29.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
22:10
Что думают нарвитяне по поводу раскола в рядах центристов?
22:08
Рейн Таагепера получил титул почетного гражданина Тарту.
22:07
Подходит к концу принятие заявлений в три государственных вуза
17:07
В коалиции нет единого мнения относительно проблемы безгражданства
12:20
С сегодняшнего дня в парке Кадриорг проходят экскурсии с гидом
12:16
Сегодня Тарту отмечает День города
28.06
Объявлен конкурс на лучший эстонский марш
28.06
Российские театры провели акцию в поддержку фигурантов дела московской "Седьмой студии"
ПОГОДА
Грозовые тучи над Таллинном.
В пятницу облачно, временами дождь и гроза, +14.. +19
Эстония
Эдуар Филипп.
Премьер-министр Франции почтил память погибших в Эстонии французских евреев
В Пярнумаа горит болото Ланксааре, дым движется в сторону города Синди
Школьная еда.
Педиатр об идее запретить продажу булочек в школьных буфетах: вредной еды не существует
Трансплантация.
Нуждающимся в донорском органе пациентам осенью будет доступна помощь из Северной Европы
Тынис Саартс и Андрей Титов.
Политобозреватели Саартс и Титов: раскол не выгоден сторонам конфликта в Центристской партии
Очереди.
Из-за наплыва желающих обновить сертификаты ИД-карт в Тарту возникли рекордные очереди
За рубежом
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06