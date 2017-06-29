На торжествах по случаю юбилея Силламяэ съели 60-килограммовый торт

В Силламяэ продолжаются торжественные мероприятия, посвященные 60-летнему юбилею города, на который учащиеся Ида-Вируского центра профессионального образования приготовили торт длиной четыре метра и весом 60 килограммов.

Целый ряд посвященных тому времени выставок открыт для горожан и туристов, сообщила "Актуальная камера".

На одной из них решили воссоздать атмосферу второй половины 20-го века: в молодежном центре "Улей" открылась собранная горожанами выставка игрушек советского времени.

"Наверняка у каждого найдется в закромах или на чердаках игрушки, которые дороги памяти, и которые не хочется выкидывать. И из этих игрушек организуем выставку, куда можно придти, поумиляться и вспомнить лучшие времена", - сказал руководитель отдела МЦ "Улей" Юрий Романов.

В местном музее жительницы города своими руками создали свою новейшую историю — фотопринты картин и фотографий из истории Силламяэ, расшитые нитями.

"Это маленькие произведения искусства. И вышивка — это не просто как мы привыкли: гладь, крестик или что-то подобное. Там такая новизна, штришок приятный, что получились новые картины. И это все фотографии старого города Силламяэ", - пояснила директор Силламяэского музея Аала Гитт.

По ее словам, в последнее время интерес жителей к истории своего родного края заметно вырос. "Просто сплошным потоком идут люди и несут старые фотографии. И старые, и молодые приносят альбомы пачками. Бывает, бабушки и дедушки приносят, говорят, кому теперь это оставить. А для нас это клад. И мы благодарны за это и бабушкам и дедушкам и детям и внукам", - добавила Гитт.

А учащиеся Ида-Вируского центра профессионального образования приготовили сладкий подарок на 60-летие города — торт длиной четыре метра и весом 60 килограммов был изготовлен в Йыхвиском отделении центра. Торт был создан за два дня усилиями учащихся центра, отделение которого работает и в Силламяэ. Творожно-сырное угощение с начинкой из ягод малины и марципана украшено фотокопиями исторических видов Силламяэ. Жители города съели сладкий подарок менее чем за полчаса.