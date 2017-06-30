Свободники выдвинули предварительные условия на предложение Ратаса о сотрудничестве с коалицией

Свободная партия выдвинула ряд предварительных условий в ответ на предложение премьер-министра Юри Ратаса высказать свое отношение к сотрудничеству с правительственной коалицией, в которую входят Центристская партия, Социал-демократическая партия и "Союз отечества и Res Publica" (IRL). В частности, свободники потребовали от коалиции избавиться от "кремлевских соловьев".

Ответ на предложение Ратаса свободники дали по итогам внеочередного заседания правления партии, которое состоялось в четверг вечером.

"Для независимого эстонского государства унизительно, когда отдельные "кремлевские соловьи" диктуют поведение правительства и премьер-министра", - говорится в распространенном Свободной партией заявлении.

"До того, как мы вообще сядем за стол переговоров, мы хотим быть уверены в том, что в коалицию не входят прокремлевские деятели, протокол партии премьер-министра о сотрудничестве с (российской партией) "Единая Россия" отменен, а борьба с коррупцией является приоритетом премьер-министра", - сказал председатель партии Артур Тальвик.

"Когда будут выполнены предварительные условия, мы при необходимости будем готовы поучаствовать в создании нового правительства, в котором Свободная партия сможет реализовать свои идеи", - добавил он.

Тальвик также отметил, что Свободная партия будет стремиться ликвидировать налоговую неразбериху, созданную нынешним и предыдущим правительствами, отменить "нелепости" административной реформы, уменьшить коррупцию и бюрократию, а также следить за реализацией договора о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltic.