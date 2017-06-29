Первые матчи Лиги Европы: "Калью" победил, "Левадия" и "Флора" проиграли

В четверг, 29 июня, эстонские клубы провели стартовые матчи первого отборочного раунда Лиги Европы УЕФА. "Нымме Калью" в родных стенах взял верх над фарерским "Б-З6", "Левадия" в Пярну уступила ирландскому "Корк Сити", а "Флора" на выезде проиграла словенскому "Домжале".

На таллиннской "А.Ле Кок Арене" "Нымме Калью" взял верх над "Б-36" - 2:1. На 13-й минуте Денис Тяпкин замкнул навес Андрея Сидоренкова со штрафного и вывел хозяев вперед. В начале второго тайма Патрик Йоханнесен восстановил равновесие, но в концовке Артем Дмитриев принес победу "Калью".

"Левадия" в Пярну проиграла "Корк Сити" со счетом 0:2. С 42-й минуты подопечные Игоря Принса играли вдесятером из-за удаления камерунского защитника Люка Манга.

С таким же результатом закончила поединок и "Флора", правда, дружина Арно Пайперса играла с "Домжале" в гостях.

Ответные матчи первого отборочного раунда Лиги Европы пройдут 4 июля.

Напомним, что во вторник "Инфонет" в первом отборочном раунде Лиге чемпионов потерпел поражение от мальтийского "Хибернианса" - 0:2.