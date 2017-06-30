В Таллинне в ДТП пострадали два пешехода

В четверг в столице зафиксировали два ДТП, в которых пострадали пешеходы.

Первое произошло в 17:29 в Старом городе на перекрестке улиц Нигулисте и Ратаскаэву. Автомобиль VW Golf, за рулем которого была 20-летняя женщина, двигаясь задним ходом, сбил 63-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

В 21:03 произошло ДТП на улице Раннамыйза около автобусной остановки "Сыба". Автомобиль Opel Astra, которым управлял 84-летний мужчина, наехал на 25-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.