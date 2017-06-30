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Компании Viking и Linda Line из-за сильного ветра отменили ряд рейсов в пятницу ({{commentsTotal}})

Viking FSTR.
Viking FSTR. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

Две судоходные компании – Viking Line и Linda Line – в пятницу, 30 июня, из-за неподходящих погодных условий отменили ряд рейсов на линии Таллинн-Хельсинки.

Предприятие Viking Line из-за сильного ветра и высоких волн отменило рейсы Viking FSTR: из Хельсинки в Таллинн в 8:00, 13:00 и 18:00, а из Таллинна в Хельсинки в 10:30, 15:30 и 20:15.

Компания Linda Line сообщила об отмене всех рейсов на линии Таллинн-Хельсинки в пятницу.

Редактор: Ирина Киреева

viking linelinda line


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