Вблизи Котла культуры с июля будет ограничено движение летательных аппаратов

С 1 июля до конца года в Таллинне будет ограничено движение летательных аппаратов и дронов вблизи Котла культуры (Kultuurikatel).

Так как в Котле культуре будет проходить основная часть мероприятий высокого уровня, связанных с председательствованием Эстонии в Совете Европейского союза, то вблизи Котла культуры на ближайшие шесть месяцев будет установлен периметр, в котором будет запрещено использование летательных аппаратов, в том числе дронов. Радиус этой территории составляет 300 метра и высота 500 футов (примерно 152 метра).

Летательным аппаратам и дронам не разрешается находиться в данном секторе без предварительного согласования с Департаментом полиции и погранохраны. Это ограничение не действует в отношении регулярных полетов, а также поисковых, спасательных и медицинских полетов.

Пользователи летательных аппаратов, которые планируют полеты в данном секторе в следующие полгода, должны представить Департаменту полиции и погранохраны соответствующее ходатайство как минимум за два дня до запланированного полета.

Пользователям дронов в данный период для осуществления полетов в данном секторе требуется, как и раньше, согласование с Летным департаментом.