Отсутствие запятой вынудило организаторов праздника песни и танца заменить плакаты

Организаторы Молодежного праздника песни и танца были вынуждены поменять десятки рекламных плакатов на улицах Таллинна, так как в них была допущена пунктуационная ошибка – отсутствовала запятая после обращения.

На прошлой неделе на Нарвском и Тартуском шоссе появились плакаты со словами "Tere laulja!" и "Tere tantsija!" ("Здравствуй, певец!" и "Здравствуй, танцор!"). Горожанам бросалось в глаза отсутствие запятой, пишет Postimees.

"Речь идет о человеческой ошибке, на которую вовремя обратили внимание еще в ходе работ, прежде чем все плакаты попали на улицы города", – сказал Карл-Руубен Соолеп из пресс-службы Молодежного праздника песни и танца.

К моменту, когда ошибка была замечена, в Таллинне успели вывесить 75 плакатов. На печать и развешивание исправленных плакатов было потрачено 775 евро, включая те дополнительные рекламные площади, где раньше плакатов не было и где были сразу вывешены плакаты с правильным текстом.