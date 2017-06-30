В Таллинне в течение недели можно посмотреть снятый в Нарва-Йыэсуу фильм "Рыба-мечта"

В кинотеатре Artis в Таллинне с 30 июня в течение одной недели будет идти фильм эстонско-российского производства "Рыба-мечта", который снимался в Нарва-Йыэсуу при участии российских и эстонских звезд кинематографа.

Премьера состоялась 15 июня в кинотеатре Apollo в Нарве.

По словам режиссера картины Антона Бильжо, сценарий фильма "Рыба-мечта" писался именно для съемок в Нарва-Йыэсуу. "Идея фильма родилась именно здесь, – сказал режиссер. – Это место много для меня значит – моя жена отсюда родом, у нас тут есть дом, в котором я отдыхаю последние пятнадцать лет… Идея сценария пришла мне в голову в Нарва-Йыэсуу, эти места я представлял, думая о будущем фильме. Я настолько "прикрепился" к Усть-Нарве, что мне сложно было думать о каком-то другом курорте. Фильм был бы невозможен без участия замечательных людей, которые живут в Нарве и в Нарва-Йыэсуу. Он буквально пропитан духом этих мест. Страшно рад, что "Рыба-мечта", наконец, доплыла туда, откуда началась, к своим родным балтийским берегам".

По сюжету питерский интеллигент Роман приезжает в эстонский курортный городок Нарва-Йыэсуу, чтобы в тишине предаться важнейшему труду своей жизни – отредактировать энциклопедию "Рыбы Балтийского моря". Однажды во время исследования морской фауны Роман заплывает слишком далеко и начинает тонуть. Его спасает и довозит на себе до берега появившаяся ниоткуда совершенно нагая Хелена. Не сказав и слова, она возвращается в море, а Роман теряет сначала аппетит, потом интерес к работе, и, наконец, идет топиться, надеясь на новую встречу с загадочной морской девой.

В главных ролях: Владимир Мишуков, Северия Янушаускайте, Максим Виторган, Андрей Бильжо. Кроме этого в съемках фильма принимали участие и эстонские кинозвезды: Андрес Пуустусмаа, Юрий Власов, Тийна Таурайте, Райн Толк, Диана Клас, Екатерина Новоселова, Тарво Вридолин, Катарийна Тамм.

Картина "Рыба-мечта" стала фильмом-участником фестиваля "Кинотавр-2016". Лента была награждена премиями за лучшую мужскую и женскую роль на Фестивале российского кино в Онфлере, Франции (председатель жюри писатель Фредерик Бегбедер), а также приз за лучшую мужскую роль на фестивале "Край Света" на Сахалине (председатель жюри кинорежиссер Кшиштоф Занусси).