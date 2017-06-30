С 5 по 19 июля в Таллинне закрывается для движения транспорта улица Сууртюки ({{commentsTotal}})
В Таллинне в связи с прокладкой трамвайных путей с начала рабочего дня 5 июля и до конца рабочего дня 19 июля закрывается для движения транспорта улица Сууртюки. Автобусы линий 3 и 52 по направлению к центру города пойдут в объезд.
Объезд будет проходить по следующему маршруту: улица Нийне, бульвар Пыхья, улица Суур-Раннавярав, бульвар Мере и улица Ахья, передает пресс-слжба столичной мэрии "Раэпресс".
На линии 52 на направлении к центру города отменяется остановка "Балтийский вокзал".
Редактор: Виктор Сольц