Парламент Германии одобрил однополые браки

Документ, в числе прочих, поддержал Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), ранее выступавший против полного и равноправного признания однополых браков. Однако ситуация изменилась после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель 26 июня объявила, что депутатам ее фракции ХДС/ХСС следует голосовать "по зову совести", а не руководствуясь общепартийной позицией, передает dw.com.

Сама Меркель при этом проголосовала против законопроекта.

До 1969 года гомосексуальные связи в Германии уголовно преследовались. Однополые союзы регистрируют в Германии с 2001 года. Свои отношения к 2017 году официально оформили 34 000 гомосексуальных пар. Однако до настоящего времени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. В частности, они не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, не могли усыновлять детей.

По данным соцопросов, большинство жителей Германии поддерживают однополые браки.