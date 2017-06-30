В Ида-Таллиннской центральной больнице после 4-летнего перерыва родились тройняшки

Конец июня стал для Ида-Таллиннской центральной больницы особенным — впервые за несколько лет на свет появились тройняшки.

Рождение тройняшек — редкое явление как для родителей, так и для роддома. И вот, на этой неделе после 4-летнего перерыва больница порадовалась появлению тройни — двух мальчиков и девочки. В последний раз в Ида-Таллиннской больнице тройняшки родились в 2013 году.

Координатор акушерского отделения больницы Хелле Пихель отметила, что такое событие — большая редкость: "Особенно нам радостно, когда дети здоровые и крепкие. Для семьи это не первый родительский опыт, но трое разом — это для них что-то совершенно новое. Поэтому весь персонал родильного отделения поддерживает семью и помогает ей", - добавила она.

В июне в Ида-Таллиннской центральной больнице было 344 родов и родилось 354 ребенка. Из них мальчиков — 191 и девочек — 163. Восемь пар двойняшек и одна тройня.

Всего за первые полгода в роддоме появилось на свет 2006 детей.

При рождении тройни или большего количества детей Таллинн выплачивает пособие в размере 6392 евро. При рождении одного ребенка пособие составляет 320 евро.

Во втором крупном роддоме Таллинна — Пельгулинна — в прошлом году родилось две тройни. Первые — в августе, вторые — в ноябре. До этого тройняшки в этом роддоме родились в 2012 году.