Убийцы пярнуского таксиста отказались обжаловать приговор в Госсуде

Убившие в январе прошлого года пярнуского таксиста братья Филип-Артур и Беньямин Хийенурмы согласились с вынесенным им в окружном суде приговором, согласно которому они должны провести за решеткой по 20 лет, и не стали обжаловать его в Государственном суде.

Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает новостной портал ERR.

Таллиннский окружной суд в мае отменил решение Пярнуского окружного суда в части наказания и изменил срок тюремного заключения братьев Хийенурмов с 15 лет до 20 лет.

В марте Пярнуский уездный суд признал братьев Хийенурмов виновными в убийстве с целью ограбления и приговорил их к 15 годам лишения свободы. Это решение обжаловали все стороны процесса: прокурор и представители жертвы требовали для подсудимых пожизненного заключения, защита братьев настаивала на смягчении приговора.

Окружной суд счел, что наказанием, соответствующим вине, является максимальный срок срочного заключения - 20 лет.

По мнению суда, пострадавший был совершенно случайной жертвой, которая оказалась в подходящем для обвиняемых месте и соответствовала их целям, то есть у него можно быть украсть необходимый для поездки автомобиль. Обвиняемые в корыстных целях планировали обязательно убить свою жертву. Это подтверждают готовность к быстрому применению взятых с собой орудий убийства, безлюдное место убийства и нанесенные пострадавшему 95 колотых ран, что позволяет с уверенностью утверждать, чтобы вариант позволить пострадавшему выжить не рассматривался. По мнению суда, вина подсудимых является крайне серьезной, суд не считает оправданным назначать им разные меры наказания.

По мнению суда, в данном случае пожизненное заключение неоправданно. Нельзя утверждать о не привлекавшихся ранее к ответственности за тяжелые преступления лицах, что после отбывания срочного наказания они продолжат совершать преступления. С учетом возраста подсудимых их ценности полностью не сформировались и существует возможность их социальной реабилитации в течение срочного наказания.

Жестокое убийство было совершено в январе 2016 года с целью ограбления. Братья - 21-летний Филип-Артур и 19-летний Беньямин - нанесли 65-летнему таксисту не менее 95 ударов ножом и угнали его автомобиль.