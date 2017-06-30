Промпроизводство в Эстонии в мае выросло на 13%

В мае 2017 года промышленные предприятия Эстонии произвели на 13% больше продукции, чем в мае прошлого года; объем продукции вырос в секторах энергетики и горнодобывающей промышленности, а также обрабатывающей промышленности.

В мае обрабатывающая промышленность произвела на 8% больше продукции, чем в мае 2016 года. Две трети отраслей в мае превысили уровень мая прошлого года, сообщили в Департаменте статистики.

Рост был связан прежде всего с увеличением производства изделий из древесины, продовольствия, изделий из металла и электроприборов. Также выросло производство моторных транспортных средств, машин и оборудования, строительных материалов. Среди крупнейших отраслей сократился только объем производства электронных устройств.

В мае на зарубежных рынках продали 67% всей продукции обрабатывающей промышленности. По нескорректированным данным, по сравнению с маем 2016 года продажи продукции на экспорт выросли на 7%, а продажи на отечественном рынке – на 15%.

Согласно сезонно скорректированным данным, в мае 2017 года промышленность произвела столько же продукции, сколько и в предыдущем месяце, а обрабатывающая промышленность произвела на 2% меньше.

По сравнению с маем 2016 года было произведено на 69% больше электричества и на 26% больше тепла.