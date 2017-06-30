Белый дом подтвердил визит вице-президента Майка Пенса в Эстонию

С 30 июля по 2 августа вице-президент США Майк Пенс посетит с официальным визитом Эстонию, Грузию и Черногорию. В Таллинне Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и с президентами трех стран Балтии.

Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и другими эстонскими чиновниками, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений. Кроме того, вице-президент США планирует встречи с лидерами трех стран Балтии: президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте, говорится в официальном заявлении Белого дома.

О возможном визите Пенса в Эстонию новостной портал ERR сообщал еще 21 июня.

В Грузии Пенс встретится с президентом этой страны Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили. Также запланированы встречи с американскими и грузинскими военными, которые принимают участие в совместных учениях Noble Partner.

В Подгорице Пенс встретится с президентом Черногории Филипом Вуяночивем и премьер-министром Душко Марковичем. Также вице-президент США вместе с главами западно-балканских стран примет участие в саммите Адриатической Хартии.