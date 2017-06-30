rus.err.ee

Госсуд: досрочное повышение акциза на слабый алкоголь не противоречит конституции ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: ERR
Эстония
Эстония

По мнению Госсуда, решение законодателя повысить акцизные ставки на слабый алкоголь раньше, чем планировалось, не противоречит конституции Эстонии. Акцизы вырастут с 1 июля.

С запросом о проверке конституционности этого шага в Госсуд обратилась канцлер права Юлле Мадизе, по мнению которой преждевременное повышение акциза нарушает предпринимательскую свободу предприятий. Мадизе считает, что поспешное повышение ставки акциза на слабый алкоголь противоречит конституции, поскольку нарушает свободу предпринимательства и принцип оправданного ожидания.

Речь идет о более быстром по сравнению с запланированным ранее ростом ставок алкогольного акциза с 1 июля этого и 1 февраля следующего года. В связи с этим канцлер права предложила Рийгикогу привести закон в соответствие с конституцией.

Как ранее отмечала Мадизе, Рийгикогу в 2015 году использовал технику регулирования, которая обещала предпринимателям не поднимать акцизные ставки в 2017 и 2018 году. Следующие очередные выборы Рийгикогу пройдут в 2019 году, скорее всего, поэтому после 2018 года была включена возможность дополнительного повышения акцизов.

Коллегия Госсуда по надзору за конституцией не согласилась с доводами канцлера права, отметив, что на основании закона от 2015 года у производителей алкоголя не мог возникнуть принцип оправданного ожидания.

Госсуд согласился с канцлером права в том, что оспариваемые меры негативно влияют на свободу предпринимательства, поскольку из-за повышения ставки акциза вырастет конечная цена продукции, что может повлечь за собой снижение спроса и уменьшение прибыли производителя. В то же время коллегия Госсуда отметила, что в задачи Госсуда входят защита здоровья народа, и поскольку алкоголь является одной из крупнейших причиной нанесения ущерба здоровья людей, то, безусловно, установленные ограничения производства, продажи и потребления алкоголя нужны. Ценовая политика в отношении алкоголя, в том числе акцизы, являются важной частью противодействия чрезмерному употреблению алкоголя.

На основании этих причин Госсуд решил оставить без удовлетворения ходатайство канцлера права признать противоречащими конституции те поправки в закон о подоходном налоге, социальном налоге и ряда других законов, которые закрепили досрочное по отношению к составлявшимся планам повышение акцизов на алкоголь.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

юлле мадизегоссудакциз на алкоголь


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Госсуд: досрочное повышение акциза на слабый алкоголь не противоречит конституции
Юнкер и Ратас встретились в Доме Стенбока.Юнкер и Ратас встретились в Доме Стенбока.
Юнкер: под руководством Эстонии председательство в ЕС – в хороших руках
В Ида-Таллиннской центральной больнице родилась тройня.В Ида-Таллиннской центральной больнице родилась тройня.
В Ида-Таллиннской центральной больнице после 4-летнего перерыва родились тройняшки
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
С июля многодетные семьи в Эстонии станут получать дополнительное пособие
Представители "зеленых" в нижней палате парламента Германии отмечают одобрение законопроекта об однополых браках.Представители "зеленых" в нижней палате парламента Германии отмечают одобрение законопроекта об однополых браках.
Парламент Германии одобрил однополые браки
Обновленный Таллиннский аэропорт.Обновленный Таллиннский аэропорт.
ФОТО: в Таллиннском аэропорту открылся расширенный пассажирский терминал

В Таллиннском аэропорту 30 июня открылся расширенный пассажирский терминал с вдвое увеличенной зоной предполетного досмотра, пропускная способность которой должна вырасти до 1150 человек в час.

Обновлено: 10:07 
Плакаты на бульваре Рявала.Плакаты на бульваре Рявала.
Отсутствие запятой вынудило организаторов праздника песни и танца заменить плакаты
"Рыба-мечта""Рыба-мечта"
В Таллинне в течение недели можно посмотреть снятый в Нарва-Йыэсуу фильм "Рыба-мечта"
Сборная Германии празднует победу.Сборная Германии празднует победу.
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций
Обновлено: 23:41 
Праздник песни и танца
Панорамное видео: генеральная репетиция Певческого праздника на стадионе "Калев"
Обновлено: 09:53 
Выступления участников праздника песни и танца в выходные будут транслировать в прямом эфире
Ограничения движения во время праздника иесни и танца.Ограничения движения во время праздника иесни и танца.
Во время Праздника песни и танца движение по Юхкентали и Нарва мнт закроют
ЭСТОНИЯ
Тоомас Витсут.Тоомас Витсут.
Витсут: обвинения центристов в прокремлевских настроениях давно набили оскомину

Председатель парламентской комиссии по делам ЕС Тоомас Витсут прокомментировал высказывания членов Свободной партии о пророссийских настроениях в рядах центристов. По его словам, обвинения Центристской партии в прокремлевских настроениях уже давно набили оскомину, но тем не менее, оппозиция продолжает разыгрывать эту карту.

Вице-президент США Майк Пенс.Вице-президент США Майк Пенс.
Белый дом подтвердил визит вице-президента Майка Пенса в Эстонию
Братья Хийенурмы в суде.Братья Хийенурмы в суде.
Убийцы пярнуского таксиста отказались обжаловать приговор в Госсуде
Улица Сууртюки.Улица Сууртюки.
С 5 по 19 июля в Таллинне закрывается для движения транспорта улица Сууртюки
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Летний призыв: на срочную службу отправятся более 1800 новобранцев
Спасатели продолжают тушить пожар на болоте Ланксааре
Обновлено: 09:08
Viking FSTR.Viking FSTR.
Компании Viking и Linda Line из-за сильного ветра отменили ряд рейсов в пятницу
ИДА-ВИРУМАА
Юбилейный торт в Силламяэ.Юбилейный торт в Силламяэ.
На торжествах по случаю юбилея Силламяэ съели 60-килограммовый торт
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Педагогам детских садов Кохтла-Ярве повысят зарплаты
Нарвские юные футболисты теперь поедут в Москву.Нарвские юные футболисты теперь поедут в Москву.
Детская команда "Транса" завоевала путевку на суперфинал турнира "Локобол - 2017"
В Нарве построили современные детские площадки.В Нарве построили современные детские площадки.
В Нарве построили новые детские игровые площадки
На фестиваль танца в Нарва-Йыэсуу приедут артисты балета из европейских стран
Мнение / Интервью
Юлия Балий работает на "Радио 4" с 2005 года.Юлия Балий работает на "Радио 4" с 2005 года.
Юлия Балий: многие негативно относятся к "Радио 4", не прослушав ни одной нашей передачи

Главный редактор "Радио 4" Юлия Балий в интервью RUS.ERR.EE рассказала про стартующую в июле новую передачу, в которой политик будет биться один на один с радиослушателями, назвала три своих любимых программы на телеканале ETV+, а также поведала о скором выходе в республиканский эфир идущей пока лишь в Нарве и ее окрестностях передачи "Местное время".

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Осиновский и Рейнсалу не поддерживают расширение избирательных прав неграждан
Яна Тоом: отдельного избирательного списка союзников Сависаара пока не будет
Обновлено: 12:18 
Виктор Трасберг.Виктор Трасберг.
Виктор Трасберг: пропавшие беженцы, или Германия играет с огнем
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Тщательно все взвесив, Татьяна Толстая отказалась участвовать в запуске радио "Сталкер".Тщательно все взвесив, Татьяна Толстая отказалась участвовать в запуске радио "Сталкер".
Задуманный Толстой и Троицким проект радио "Сталкер" окончательно похоронен
Автобус сбивает мужчину, мужчина встает и как ни в чем не бывало идет в бар.Автобус сбивает мужчину, мужчина встает и как ни в чем не бывало идет в бар.
ВИДЕО: автобус на полном ходу сбил мужчину, пешеход встал и пошел в бар
Магазины Ehituse ABC закрыты по всей Эстонии.Магазины Ehituse ABC закрыты по всей Эстонии.
Из-за кибератаки в Эстонии закрылись все строительные магазины Ehituse ABC
Обновлено: 21:23 
ЗА РУБЕЖОМ
Французская полиция.Французская полиция.
Французская полиция задержали пытавшегося въехать в толпу у мечети
Рамуш Харадинай - кандидат в премьер-министры Косово от Рамуш Харадинай - кандидат в премьер-министры Косово от
На выборах в Косово победила "коалиция пистолетов"
Эстонские военные в Афганистане. Иллюстративное фото.
Страны НАТО отправят в Афганистан дополнительные силы, вклад Эстонии не изменится
Обновлено: 29.06
Заур Дадаев.
Присяжные признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова
Мосул освобили от ИГИЛ.
ФОТО: иракские военные освободили Мосул от боевиков ИГИЛ
Основатель и руководитель компании
Сотрудникам Пентагона хотят запретить использовать антивирусники Касперского
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Промпроизводство в Эстонии в мае выросло на 13%
Завод E-Piim в Ярва-Яани.Завод E-Piim в Ярва-Яани.
Гендиректор PRIA утвердил выделение E-Piim субсидии в 15 млн евро
29.06
Эстонские налогоплательщики должны доплатить в бюджет свыше 3 млн евро
28.06
Оборот продаж Hesburger в Эстонии за прошлый год вырос до 26,8 млн евро
28.06
В прошлом году в Эстонию завезли рекордное количество зонтиков
27.06
Добыча горючего сланца в прошлом году сократилась на 16%
27.06
Бывший гендиректор шоссейных дорог Айво Адамсон уходит из совета Riigi Kinnisvara в Versobank
СПОРТ
Футболисты Футболисты
Первые матчи Лиги Европы: "Калью" победил, "Левадия" и "Флора" проиграли
Калевцы вступят в борьбу с первого отборочного раунда.Калевцы вступят в борьбу с первого отборочного раунда.
"Калев/Крамо" сыграет в квалификации Лиги чемпионов ФИБА
Букмекеры не верят в
Букмекеры предрекают "Левадии" и "Флоре" поражения в Лиге Европы УЕФА
Игроки сборной Чили бегут обнимать героя полуфинала - Клаудио Браво.
ВИДЕО: сборная Чили обыграла португальцев по пенальти в полуфинале Кубка конфедераций
Обновлено: 29.06
Кайа Канепи.Кайа Канепи.
Кайа Канепи выиграла стартовый матч квалификации Уимблдонского теннисного турнира
Алар Варрак продолжит работать в Алар Варрак продолжит работать в
Алар Варрак продолжит тренировать "Калев/Крамо"
Кубок Эстонии по футболу.Кубок Эстонии по футболу.
Известны пары 1/32 финала Кубка Эстонии: "Левадия" едет в Силламяэ
КУЛЬТУРА
В 2017 году конкурс В 2017 году конкурс
"Евровидение" рекомендует оштрафовать Украину за недопуск российской участницы
Анастасия.Анастасия.
Участница из Ида-Вирумаа: молодежный певческий праздник - это масса удовольствия
Римские монеты.Римские монеты.
В Нарве открылась выставка "Римские монеты и Эстония"
В воскресенье в масштабном шествии праздника песни и танца примут участие около 39 000 человек
Председательство Эстонии в ЕС
Financial Times: председательство Эстонии в Совете ЕС открылось незабываемым концертом
Оборудованный видеокамерой беспилотник. Иллюстративное фото.Оборудованный видеокамерой беспилотник. Иллюстративное фото.
Вблизи Котла культуры с июля будет ограничено движение летательных аппаратов
Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.
ФОТО: в Таллинне прошел праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС
Обновлено: 07:11
Дональд Туск.
В Эстонию прибывают президент Европейской комиссии и председатель Европейского совета
Обновлено: 29.06
РАЗНОЕ
"Аватар 2" можно будет посмотреть в 3D без очков
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Пожар в Хааберсти: один человек доставлен в больницу
Дни Средневековья в Таллинне.Дни Средневековья в Таллинне.
В начале июля в Таллинне вновь пройдут Дни Средневековья
Умер Олег Яковлев.Умер Олег Яковлев.
Умер экс-солист группы "Иванушек International" Олег Яковлев
Вид на остров Аэгна.Вид на остров Аэгна.
В июле пройдут бесплатные учебные экскурсии на остров Аэгна
Радио 4

Новый Старый Свет

О бюджете ЕС и тех средствах, которые получает наша страна

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
12:39
Financial Times: председательство Эстонии в Совете ЕС открылось незабываемым концертом
12:30
Юнкер: дигитализация - это ДНК Эстонии
12:29
Витсут: обвинения центристов в прокремлевских настроениях давно набили оскомину
12:16
Юнкер: под руководством Эстонии председательство в ЕС – в хороших руках
11:38
Госсуд: досрочное повышение акциза на слабый алкоголь не противоречит конституции
11:34
Белый дом подтвердил визит вице-президента Майка Пенса в Эстонию
10:59
Промпроизводство в Эстонии в мае выросло на 13%
10:54
Убийцы пярнуского таксиста отказались обжаловать приговор в Госсуде
10:34
В Ида-Таллиннской центральной больнице после 4-летнего перерыва родились тройняшки
10:21
Парламент Германии одобрил однополые браки
10:19
С 5 по 19 июля в Таллинне закрывается для движения транспорта улица Сууртюки
10:07
ФОТО: в Таллиннском аэропорту открылся расширенный пассажирский терминал Обновлено
09:59
Летний призыв: на срочную службу отправятся более 1800 новобранцев
09:53
Панорамное видео: генеральная репетиция Певческого праздника на стадионе "Калев" Обновлено
Полезно знать
Топ читаемости
29.06
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций Обновлено
10:07
ФОТО: в Таллиннском аэропорту открылся расширенный пассажирский терминал Обновлено
29.06
Детская команда "Транса" завоевала путевку на суперфинал турнира "Локобол - 2017"
29.06
С 1 июля вступит в силу около сотни законов
29.06
Юлия Балий: многие негативно относятся к "Радио 4", не прослушав ни одной нашей передачи
07:11
ФОТО: в Таллинне прошел праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС Обновлено
29.06
Несмотря на протесты, Кальюлайд провозгласила закон о Rail Baltic Обновлено
29.06
ВИДЕО: автобус на полном ходу сбил мужчину, пешеход встал и пошел в бар
29.06
Вирус-вымогатель заразил еще одну эстонскую фирму
29.06
ВИДЕО: сборная Чили обыграла португальцев по пенальти в полуфинале Кубка конфедераций Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 29.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
12:30
Юнкер: дигитализация - это ДНК Эстонии
09:18
Президент Эстонии так и не провозгласила Закон о налоге на сладкие напитки
29.06
Что думают нарвитяне по поводу раскола в рядах центристов?
29.06
Рейн Таагепера получил титул почетного гражданина Тарту.
29.06
Подходит к концу принятие заявлений в три государственных вуза
29.06
В коалиции нет единого мнения относительно проблемы безгражданства
29.06
С сегодняшнего дня в парке Кадриорг проходят экскурсии с гидом
29.06
Сегодня Тарту отмечает День города
ПОГОДА
Грозовые тучи над Таллинном.
В пятницу облачно, временами дождь и гроза, +14.. +19
Эстония
Спасатели продолжают тушить пожар на болоте Ланксааре
Обновлено: 09:08
Эдуар Филипп.
Премьер-министр Франции почтил память погибших в Эстонии французских евреев
Школьная еда.
Педиатр об идее запретить продажу булочек в школьных буфетах: вредной еды не существует
Трансплантация.
Нуждающимся в донорском органе пациентам осенью будет доступна помощь из Северной Европы
Тынис Саартс и Андрей Титов.
Политобозреватели Саартс и Титов: раскол не выгоден сторонам конфликта в Центристской партии
Очереди.
Из-за наплыва желающих обновить сертификаты ИД-карт в Тарту возникли рекордные очереди
За рубежом
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06