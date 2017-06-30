Госсуд: досрочное повышение акциза на слабый алкоголь не противоречит конституции

По мнению Госсуда, решение законодателя повысить акцизные ставки на слабый алкоголь раньше, чем планировалось, не противоречит конституции Эстонии. Акцизы вырастут с 1 июля.

С запросом о проверке конституционности этого шага в Госсуд обратилась канцлер права Юлле Мадизе, по мнению которой преждевременное повышение акциза нарушает предпринимательскую свободу предприятий. Мадизе считает, что поспешное повышение ставки акциза на слабый алкоголь противоречит конституции, поскольку нарушает свободу предпринимательства и принцип оправданного ожидания.

Речь идет о более быстром по сравнению с запланированным ранее ростом ставок алкогольного акциза с 1 июля этого и 1 февраля следующего года. В связи с этим канцлер права предложила Рийгикогу привести закон в соответствие с конституцией.

Как ранее отмечала Мадизе, Рийгикогу в 2015 году использовал технику регулирования, которая обещала предпринимателям не поднимать акцизные ставки в 2017 и 2018 году. Следующие очередные выборы Рийгикогу пройдут в 2019 году, скорее всего, поэтому после 2018 года была включена возможность дополнительного повышения акцизов.

Коллегия Госсуда по надзору за конституцией не согласилась с доводами канцлера права, отметив, что на основании закона от 2015 года у производителей алкоголя не мог возникнуть принцип оправданного ожидания.

Госсуд согласился с канцлером права в том, что оспариваемые меры негативно влияют на свободу предпринимательства, поскольку из-за повышения ставки акциза вырастет конечная цена продукции, что может повлечь за собой снижение спроса и уменьшение прибыли производителя. В то же время коллегия Госсуда отметила, что в задачи Госсуда входят защита здоровья народа, и поскольку алкоголь является одной из крупнейших причиной нанесения ущерба здоровья людей, то, безусловно, установленные ограничения производства, продажи и потребления алкоголя нужны. Ценовая политика в отношении алкоголя, в том числе акцизы, являются важной частью противодействия чрезмерному употреблению алкоголя.

На основании этих причин Госсуд решил оставить без удовлетворения ходатайство канцлера права признать противоречащими конституции те поправки в закон о подоходном налоге, социальном налоге и ряда других законов, которые закрепили досрочное по отношению к составлявшимся планам повышение акцизов на алкоголь.