Юнкер: под руководством Эстонии председательство в ЕС – в хороших руках

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, что председательство в Совете ЕС во время руководства Эстонии – в хороших руках.

"Ваша команда готова, мы видели большие усилия, которые вы прилагали в последние месяцы. Мы — в хороших руках", – сказал Юнкер, находящийся с визитом в Таллинне.

По его словам, история показала, что именно небольшие страны ЕС способны успешно проводить период председательства. Он также оценил девиз Эстонии – "Единство через равновесие" – отметив, что это хорошо обобщает предстоящие задачи.

Юнкер признался, что у него до сих пор нет смартфона. "Так что премьер-министр Эстонии из меня не получится. Хотя я и не фанат технологий, но я знаю, что будущее – за цифровыми технологиями", – сказал Юнкер.

Утром в пятницу, 30 июня, премьер-министр Юри Ратас обсудил с Юнкером, как успешно развивать в сотрудничестве с Еврокомиссией важнейшие темы, поднятые в программе председательства Эстонии в Совете ЕС, в том числе вопросы свободного передвижения данных и обновление стратегии кибербезопасности.

Юнкер ждет от председательства Эстонии в Совете ЕС прежде всего продвижения тем, касающихся цифровых технологий.

"Условием для единого цифрового рынка является свободное передвижение данных в Европе. Для этого необходимо укрепление доверия и безопасности. Для достижения этого надо в том числе сосредоточиться на кибербезопасности", – отметил премьер-министр Ратас.