Витсут: обвинения центристов в прокремлевских настроениях давно набили оскомину

Председатель парламентской комиссии по делам ЕС Тоомас Витсут прокомментировал высказывания членов Свободной партии о пророссийских настроениях в рядах центристов. По его словам, обвинения Центристской партии в прокремлевских настроениях уже давно набили оскомину, но тем не менее, оппозиция продолжает разыгрывать эту карту.

"Центристская партия, как партия премьер-министра, руководит государством, которое уже завтра официально получит статус председателя Совета ЕС. Правительственный курс не изменился, но именно это и не дает покоя оппозиции, которая по-прежнему старается очернить Эстонию в глазах наших зарубежных коллег. Эти игры зашли слишком далеко и политикам пора прекратить видеть во всем "руку Москвы", - заявил Витсут через пресс-службу парламентской фракции Центристской партии.

Витсут отметил также, что оппозиция находит почву для обвинений там, где ее нет, при этом не отдавая себе отчета и не стесняясь в выражениях. "Вспомним хотя бы праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге по случаю 100-летия Эстонии или участие политиков в транзитной ярмарке в Москве, где традиционно представлены наши соседи и партнеры, такие как Латвия, Финляндия, Германия и многие другие. Обвинять нас в пророссийских настроениях, основываясь на этом или на давно недействительном договоре, полный абсурд", - добавил Витсут, отметив также, что лезть во внутренние дела партии, диктуя и требуя пересмотреть членство в партии, это дурной тон, от которого следует воздержаться.

"Центристы ведь не лезут с советами к Свободной партии, диктуя им необходимость наконец-то определиться со своим мировоззрением", - подчеркнул Витсут.

Вчера Свободная партия выдвинула ряд предварительных условий в ответ на предложение премьер-министра Юри Ратаса высказать свое отношение к сотрудничеству с правительственной коалицией, в которую входят Центристская партия, Социал-демократическая партия и "Союз отечества и Res Publica" (IRL). В частности, свободники потребовали от коалиции избавиться от "кремлевских соловьев".

"До того, как мы вообще сядем за стол переговоров, мы хотим быть уверены в том, что в коалицию не входят прокремлевские деятели, протокол партии премьер-министра о сотрудничестве с (российской партией) "Единая Россия" отменен, а борьба с коррупцией является приоритетом премьер-министра", - заявил председатель Свободной партии Артур Тальвик.