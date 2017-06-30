Financial Times: председательство Эстонии в Совете ЕС открылось незабываемым концертом

Концерт в честь открытия председательства Эстонии в Совете Европейского союза был незабываемым представлением, считает посетивший Таллинн журналист одного из самых влиятельных европейских изданий — Financial Times.

"Чтобы отпраздновать председательство Эстонии в ЕС, эстонцы организовали в своей столице незабываемый концерт, на котором в первом ряду присутствовал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер", - пишет Financial Times.

"Без сомнений, он оценил разнообразную программу, в которой были выступления группы в стиле death-metal, хоровое пение, а также современные танцы", - добавило издание, описывая прошедший в "Котле культуры" концерт.

Корреспондент признался, что наслаждался благоговейным духом концерта и гостеприимством Эстонии.

Сейчас в Эстонии находится 70 журналистов, преимущественно из Брюсселя, которые освещают начало председательства Эстонии в Совете ЕС.