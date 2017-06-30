Стоянка автомобилей в центре Таллинна 1 и 2 июля будет запрещена во время праздничного шествия

В связи с шествием XII молодежного Праздника песни и танца 2 июля с 9:30 закрывается движение транспорта по маршруту шествия и в его окрестностях, а также уже с 8:00 1 июля там запрещаются остановка и стоянка транспортных средств. Жителям в зоне построения участников и шествия запрещен выезд со дворов на перекрытые для движения улицы.

При необходимости автомобиль надо заблаговременно припарковать на улице, движение по которой не перекрывается.

Перекрываются для движения транспорта следующие улицы: площадь Виру, Нарвское шоссе между площадью Виру и улицей Пирита, улица Пирита между Нарвским шоссе и улицей Вана-Пирита улица Вана-Пирита между улицей Пирита и улицей Лаулувяльяку, бульвар Эстония и улица Георга Отса полностью, улица Гонсиори между улицами Лайкмаа и Пронкси, улицы Лайкмаа, Манеэжи и Реймана, улица Рауа, перпендикулярные улицы между Нарвским шоссе и улицей Рауа, улица Вейзенберга, перпендикулярные улицы между Нарвским шоссе и улицей Вейзенберга.