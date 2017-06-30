Госкомпания Elering с июля снизит тариф на передачу электроэнергии на 7,6%

Снижение с 1 июля тарифа за передачу электроэнергии по высоковольтным сетям позволит потребителям сэкономить шесть миллионов евро в год, утверждают в компании Elering.

Как говорится в сообщении компании Elering, снижение тарифа обусловлено сокращением потерь при передаче электроэнергии, снижением расходов от амортизации и уменьшение собственной рентабельности компании, а так же получением доходов от трансграничной торговли электроэнергией.

Компания Elering в 2014 году уже снижала тариф на 7,8%.