Кохтла-Ярве передаст государству еще 21 пустующую квартиру

Городское собрание Кохтла-Ярве приняло решение передать государству еще 21 квартиру, большинство из которых в свое время перешли в собственность города и остаются невостребованными, а город вынужден нести расходы на их содержание.

По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, город получает квартиры по наследству после умерших владельцев.

По Закону о наследовании, недвижимость, которая остается от горожан, зарегистрированных на территории города и не имеющих наследников, без согласия местного самоуправления переходит в его собственность. Как правило, бесхозными остаются те квартиры, которые требуют серьезного ремонта и от которых отказываются наследники.

Янченко отмечает, что продать такое жилье невозможно, нет и желающих его арендовать, поэтому, пока закон позволяет, эти квартиры необходимо передавать государству.

В начале 2017 года Кохтла-Ярве уже сделал это в отношении 31 квартиры и стал первым самоуправлением, которое пошло на такой шаг. Теперь за содержание этих квартир платит Министерство финансов.

В новом списке передаваемого государству жилья 21 квартира, из которых 12 находятся в Ярвеской части, 6 — в Ору, 2 — в Кивиыли, 1 — в Пюсси.