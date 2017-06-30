Бывшего полицейского приговорили к условному сроку за применение силы к подросткам

В пятницу, 30 июня, Пярнуский уездный суд на заседании в Хаапсалу признал бывшего полицейского Алари Луйка виновным в применении силы к несовершеннолетним и приговорил его к полутора годам условного тюремного заключения с двухлетним испытательным срокам.

Согласно обвинению, в январе прошлого года сотрудник Хаапсалуского отделения полиции Алари Луйк угрожал несовершеннолетнему и причинил ему физическую боль, а в марте прошлого года, будучи должностным лицом, безосновательно применил силу по отношению к двум подросткам. Однако в отношении одного из подростков суд оправдал действия 39-летнего Луйка, поскольку не нашел достаточных доказательств, передает пресс-служба судов первой и второй инстанции.

Во время условного срока Луйку нужно не только подчиняться требованиям контроля поведения, но и стать участником социальной программы.

Напомним, что окружной прокурор Индрек Калда требовал наказать Луйка условным лишением свободы на два года с двухлетним испытательным сроком, а защитник Луйка настаивал на оправдании своего клиента.