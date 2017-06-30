Участников праздника песни и танца во время 12-часовых репетиций кормят всего один раз

Родители маленьких участников праздника танца каждый день получают напоминания от руководителей групп о том, что детям обязательно нужно дать с собой еду и питье, потому что во время затягивающихся на 12 часов репетиций они получают суп от организаторов только один раз.

Организаторами праздника предусмотрен только один обед, который состоит из порции супа, хлеба и десерта. Например, в четверг дети могли выбрать между солянкой и супом с лапшой, а на десерт был йогурт. А в предыдущий день был гороховый суп и сырок, пишет портал err.ee.

Дети, приехавшие из деревень и живущие в таллиннских школах, получают от организаторов дополнительно завтрак и ужин.

Как отмечают руководители групп и замечают родители, для такого длинного репетиционного дня одного лишь перерыва на суп не хватает. Во время коротких перерывов дети немного перекусывают взятой из дома едой, но к вечеру становятся голодными как волки.

Руководитель по коммуникациям Праздника песни и танца Стен Вейдебаум не видит в организации обедов проблем.

"Вчера репетиции проходили на стадионе "Калев", где раздавали суп. К вечеру суп даже остался, так что дети могли просить добавку, если им не хватило", - сказал Вейдебаум.

Также он отметил, что на месте есть возможность купить еду и напитки, начиная от любимого детьми мороженого и заканчивая здоровой пищей.

В воскресенье, по словам Вейдебаума, дети будут есть два раза: "Будем кормить так много, как сможем".