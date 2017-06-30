Из-за ремонтных работ на участке Тапа - Тарту с 4 июля изменится расписание движения поездов

В связи с ремонтными работами на железнодорожном участке Тапа - Тарту с 4 июля и до середины августа в значительной мере изменится расписание движения поездов на линиях Таллинн-Тарту, Йыгева-Тарту, Тарту-Валга и Тарту-Койдула-Пиуза.

Часть рейсов на линии Таллинн-Тарту по вторникам, четвергам и субботам (как исключение и в среду, 5 июля) будут замещены автобусами на участке Вягева-Тарту или Йыгева-Тарту.

Особенно следует внимательно следить за расписанием поездов вечером 4 июля и утром 5 июля. Здесь будут значительные отличия от обычного графика.

"Так как ремонтные работы сдвигаются ближе к Тарту, то в большинстве случаев и в дни ремонта можно будет доехать на поезде из Таллинна до Йыгева, и сокращается обслуживаемый автобусами отрезок дороги, - пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - И если до сих пор отправлявшийся около 18 часов из Таллинна экспресс-поезд частично замещался автобусами, то с 5 июля и этот рейс мы сможем ежедневно в полном объеме обслуживать поездами. Несомненно, что для пассажиров это будет как быстрее, так и удобнее".

Действующее расписание движения можно найти на домашней странице Elron, а с 3 июля и на информационных стендах на остановках Elron.

Остановки замещающих автобусов отмечены табличками в цветах Elron, а места их расположения можно найти на домашней странице Elron.

Eesti Liinirongid AS - это работающее под торговым знаком Elron и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов услугу общественного транспорта на всех внутренних железнодорожных линиях Эстонии.