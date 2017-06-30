В первом круге Уимблдонского турнира Контавейт встретится с испанкой Арруабарреной ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 37) начнет Уимблдонский теннисный турнир матчем с 25-летней испанкой Ларой Арруабарреной (WTA, 60).
Ранее Контавейт и Арруабаррена между собой не играли.
В 2014, 2015 и 2016 годах Контавейт в основной сетке Уимблдона дальше первого круга не проходила.
Матчи первого круга начнутся в понедельник, 3 июля.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи не прошла квалификацию, уступив во втором отборочном раунде представительнице Австралии Арине Родионовой.
Редактор: Виктор Сольц