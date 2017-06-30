ФОТО: так будет выглядеть спортивный городок в Йыхви в 2020 году

В среду, 28 июня, в Национальной библиотеке торжественно объявили результаты конкурса архитектурных проектов учебного и спортивного городка в Йыхви. Победителем стал проект архитекторов Ра Лухсе, Танеля Тухала, Екатерины Ключниковой и Хелины Нийтвяли. Проект планируют осуществить не позднее 2020 года.

"Мы с нетерпением ждали результатов программы EV100 "Hea avalik ruum", поскольку в других городах это принесло плоды, а конкурс в Йыхви стал последним в этой серии. Йыхви предстоит еще долгий путь до реализации проекта, но он, безусловно, заслуживает этих усилий", - сказал архитектор волости Андрес Тооме на финальном мероприятии конкурса.

"Выбранная работа демонстрирует высокую профессиональность команды - расположение променада логически хорошо обосновано. Соединение с Ахтме и общественное пространство хорошо решено. Вход в различные здания, относящиеся к конкурсной зоне, стал более легким для пешеходов", - объяснил член жюри, член Эстонского союза архитекторов Калле Веллевоог.

Проект затрагивает важную часть города Йыхви – пространство между улицами Харидусе, Кааре и Пуру, т.е. восточную часть микрорайона Йыхви. В зону также входят граничащие с вышеназванными улицами окрестности продлеваемой улицы Пуру. Город Йыхви хотел получить архитектурное решение, которое бы логически объединяло различные части учебного и спортивного городка в единое целое.

Победители получат в качестве приза 10 000 евро.