Эстония собирается удивить Европу необычной культурной программой

В субботу, 1 июля, стартует программа из 150 культурных мероприятий, посвященных столетию Эстонской Республики и председательству Эстонии в Совете Европейского союза, которые пройдут более чем в 30 странах.

Программа мероприятий представит в разных странах мира все самое лучшее из сферы культуры, науки, предпринимательства и цифровых инноваций, сообщила в пятницу пресс-служба секретариата по делам ЕС в Госканцелярии Эстонии.

Первое мероприятие состоится в Вене, где Ansambel U выступит на фестивале Musiktheatertage. Ansambel U – это своеобразный концерт, где публика при помощи смарт-устройств может контролировать ход концерта.

В начале июля в Брюсселе появятся первые граффити Эдварда фон Лынгуса, изображающие столетних людей. Если навести на них камеру мобильного телефона, то изображения оживают и рассказывают свои истории.

По словам директора секретариата по делам Европейского союза при Госканцелярии Клена Яаратса, в многогранной программе смешиваются ИТ-технологии и традиции. "Simpel Session в Риге около памятника Свободы и первый гастрольный тур Эстонского фестивального оркестра под руководством Пааво Ярви составляют интересный симбиоз, который может предложить только Эстония", - сказал Яаратс.

В течение полутора лет в программе примут участие многие известные культурные деятели, в том числе Театр NO99, Художественный музей KUMU, Пааво Ярви и Эстонский фестивальный оркестр, спортивный фестиваль Simple Session, а также многие архитекторы, музыканты, кинодеятели и университеты.

В 2017 и 2018 годах таланты из Эстонии выступят в Берлинском концертном зале, в культурных центрах BOZAR и Flagey в Берлине, в Александринском театре в Хельсинки, в Национальной галерее в Вашингтоне и на других площадках благодаря многим партнерам, которые помогли составить программу международных мероприятий.

Для составления программы было проведено три открытых конкурса, на которые поступило более 500 идей. 150 из них было отобрано в программу. После окончания председательства Эстонии в ЕС программа иностранных мероприятий продолжится до конца 2018 года, чтобы отпраздновать столетие Эстонской Республики. Мероприятия в рамках программы пройдут более чем в 30 странах мира.