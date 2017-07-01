В воскресенье, 2 июля, в Санкт-Петербурге проходит финал Кубка конфедераций, в котором встречаются сборные Чили и Германии по футболу. В прямом эфире матч показывает телеканал ETV+. Трансляция доступна и на портале rus.err.ee.

На 20-й минуте Тимо Вернер, воспользовавшись ошибкой в обороне чилийского игрока Марсело Диаса, выдал пас Ларсу Штиндлю, который спокойно поразил пустой угол ворот.

На телеканале ETV+ поединок комментируют журналисты ERR Игорь Савельев и Алексей Маргиев.

Сборные Чили и Германии уже встречались на групповом этапе. Тогда поединок завершился ничьей - 1:1. На гол Алексиса Санчеса немцы ответили метким ударом Ларса Штиндля.

Чили впервые участвует в Кубке конфедераций, а лучшим результатом Германии на этом турнире было третье место.

Кубок конфедераций-2017

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

После группового этапа турнир покинули Россия, Австралия, Новая Зеландия и Камерун.

В полуфиналах сборная Чили по пенальти (3:0) обыграла Португалию, а команда Германии разгромила Мексику - 4:1.

В воскресенье, 2 июля, в матче за третье место сборная Португалии в дополнительное время одолела мексиканцев - 2:1.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.