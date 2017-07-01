В воскресенье, 2 июля, в Санкт-Петербурге состоялся финал Кубка конфедераций, в котором сборная Германии благодаря голу Ларса Штиндля одолела чилийцев - 1:0.

На 20-й минуте Тимо Вернер, воспользовавшись ошибкой в обороне чилийского игрока Марсело Диаса, выдал пас Ларсу Штиндлю, который спокойно поразил пустой угол ворот. Для Штиндля этот гол стал третьим на турнире.

Чилийцы в концовке устроили штурм ворот сборной Германии, но так и не смогли сравнять счет.

Сборные Чили и Германии встречались и на групповом этапе. Тогда поединок завершился ничьей - 1:1. На гол Алексиса Санчеса немцы ответили метким ударом Ларса Штиндля.

Сборная Чили впервые участвовала в Кубке конфедераций, а лучшим результатом Германии на этом турнире ранее было третье место.

Призы

Лучшим футболистом турнира признали капитана сборной Германии Юлиана Дракслера. Лучшим вратарем турнира стал чилиец Клаудио Браво. "Золотую бутсу" получил забивший три гола немец Тимо Вернер, обошедший своих соотечественников Штиндля и Леона Горецку по дополнительным показателям.

Кубок конфедераций-2017

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

После группового этапа турнир покинули Россия, Австралия, Новая Зеландия и Камерун.

В полуфиналах сборная Чили по пенальти (3:0) обыграла Португалию, а команда Германии разгромила Мексику - 4:1.

В воскресенье, 2 июля, в матче за третье место сборная Португалии в дополнительное время одолела мексиканцев - 2:1.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций прошел без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получит 3,7 млн евро.