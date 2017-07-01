В финале Кубка конфедераций встречаются Чили и Германия

В воскресенье, 2 июля, в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка конфедераций, в котором встречаются сборные Чили и Германии по футболу. В прямом эфире матч покажет телеканал ETV+. Трансляция будет доступна и на портале rus.err.ee.

На телеканале ETV+ поединок будут комментировать журналисты ERR Игорь Савельев и Алексей Маргиев.

Сборные Чили и Германии уже встречались на групповом этапе. Тогда поединок завершился ничьей - 1:1. На гол Алексиса Санчеса немцы ответили метким ударом Ларса Штиндля.

Сборная Германии на данный момент является самой результативной на данный момент командой турнира - в четырех матчах чемпионы мира забили 11 мячей. В гонке бомбардиров лидируют два представителя "бундестим" - Тимо Вернер и Леон Горецка забили по три гола.

Чили впервые участвует в Кубке конфедераций, а лучшим результатом Германии на этом турнире было третье место.

Кубок конфедераций-2017

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

После группового этапа турнир покинули Россия, Австралия, Новая Зеландия и Камерун.

В полуфиналах сборная Чили по пенальти (3:0) обыграла Португалию, а команда Германии разгромила Мексику - 4:1.

В воскресенье, 2 июля, в финале, который пройдет в Санкт-Петербурге, встретятся сборные Чили и Германии.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.