LIVE: почти 40 000 участников праздника песни и танца начали шествие до Певческого поля

Утром в воскресенье, 2 июля, в Таллинне проходит торжественное шествие участников XII Молодежного праздника песни и танца "Я остаюсь". Колонны из 39 000 музыкантов и участников праздника пройдут путь в пять километров от площади Вабадузе до Певческого поля.

Закончится шествие приблизительно в 14:00. Прямую трансляцию ведут канал ETV и порталы ERR.

Трансляция с комментариями репортеров портала Kultuur.err.ee:

Трансляция шествия без комментариев:

В шествии принимает участие несколько колонн: 15 уездов, три города, а также главная колонна. Колонны движутся в алфавитном порядке, начиная с Хийумаа. Представители Харьюмаа и Таллинна пройдут последними.

С площади Вабадузе участники праздника направляются в сторону Пярнуского шоссе, затем на Нарвское шоссе, улицу Пирита и на Певческом поле шествие завершится.

Зрителям лучше заходить на Певческое поле со стороны Ору или Ласнамяэ, поскольку со стороны моря на праздник будут заходить участники шествия, и зрителям там будет пройти сложнее.

Молодежный праздник песни начнется на Певческом поле в 14:00. Мероприятие будет транслировать телеканал ETV+, комментируют – Александр Хоботов и популярная певица Таня Михайлова. Репортер на Певческом поле — Михаил Малкин. Прямую трансляцию с комментариями на русском языке можно посмотреть и на портале Rus.err.ee.

Во время праздника будет ограничено движение транспорта, с изменениями в организации общественного транспорта можно ознакомиться здесь.