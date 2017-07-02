LIVE: почти 40 000 участников праздника песни и танца торжественно идут к Певческому полю ({{commentsTotal}})
Утром в воскресенье, 2 июля, в Таллинне проходит торжественное шествие участников XII Молодежного праздника песни и танца "Я остаюсь". Колонны из 39 000 музыкантов и участников праздника пройдут путь в пять километров от площади Вабадузе до Певческого поля.
Закончится шествие приблизительно в 14:00. Прямую трансляцию ведут канал ETV и порталы ERR.
Трансляция с комментариями репортеров портала Kultuur.err.ee:
Траснсляция ERR без комментариев:
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В шествии принимает участие несколько колонн: 15 уездов, три города, а также главная колонна. Колонны движутся в алфавитном порядке, начиная с Хийумаа. Представители Харьюмаа и Таллинна пройдут последними.
С площади Вабадузе участники праздника направляются в сторону Пярнуского шоссе, затем на Нарвское шоссе, улицу Пирита и на Певческом поле шествие завершится.
Зрителям лучше заходить на Певческое поле со стороны Ору или Ласнамяэ, поскольку со стороны моря на праздник будут заходить участники шествия, и зрителям там будет пройти сложнее.
Молодежный праздник песни начнется на Певческом поле в 14:00. Мероприятие будет транслировать телеканал ETV+, комментируют – Александр Хоботов и популярная певица Таня Михайлова. Репортер на Певческом поле — Михаил Малкин. Прямую трансляцию с комментариями на русском языке можно посмотреть и на портале Rus.err.ee.
Во время праздника будет ограничено движение транспорта, с изменениями в организации общественного транспорта можно ознакомиться здесь.
Редактор: Ирина Киреева