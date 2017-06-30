Рейсы на остров Аэгна отменены из-за сильного ветра

Сильный ветер в пятницу остановил судоходное сообщение из Таллинна с островом Аэгна.

Об этом в пятницу, 30 июня, сообщило новостное агентство BNS.

Судно Vesta не выйдет из Таллинна в 15:00, поэтому не состоится и обратный рейс в 16:30 от острова Аэгна.

Сообщение с островом Аэгна обслуживает компания Kihnu Veeteed. На линии работает пассажирский теплоход "Веста". Сезон летней навигации на Аэгна открылся 19 мая.

Остров Аэгна находится в 14 км от Таллинна и на 80% покрыт лесом. Он является охранной заповедной зоной государственного значения. Природа острова многообразна и богата биологического видами. Своеобразие острову придают многочисленные крупные моренные валуны и развалины военных объектов.