Таллинн решил полностью перейти на гибридные автобусы

На заседании совета Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) было принято решение в дальнейшем закупать только автобусы с гибридным или электрическим приводом.

Решение было принято по результатам анализа опытной эксплуатации работающих на гибридной технологии автобусов в общественном транспорте Таллинна, сообщила в пятницу пресс-служба TLT.

По словам председателя правления TLT Энно Тамма, гибридные автобусы доказали свою экологичность, экономичность и безопасность. В частности, расходы на их эксплуатацию на 10% ниже, чем у обычных автобусов с дизельным двигателем.

"Гибридные автобусы — завтрашний день транспорта и TLT как идущее в ногу со временем и современное предприятие, по решению совета в дальнейшем будет закупать только гибриды, а в будущем полностью откажется от использования обычных дизельных автобусов", - сказал Тамм.

В настоящее TLT эксплуатирует в Таллинне 44 гибридных автобуса.

В случае гибридной технологии для привода ведущих колес транспортного средства используется более одного источника энергии. В гибридных автобусах применяются дизель-электрические силовые установки.