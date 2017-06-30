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С 1 июля вступают в силу новые льготы лечения зубов для взрослых ({{commentsTotal}})

Стоматологи пока не спешат заключать договоры с Больничной кассой.
Стоматологи пока не спешат заключать договоры с Больничной кассой. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

С 1 июля Больничная касса начнет выплачивать компенсацию за лечение зубов для взрослых, ее размер составит до 30 евро за год. Компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили договор с Больничной кассой. На сегодняшний день в Больничную кассу от поставщиков стоматологических услуг со всей Эстонии поступило более 100 заявлений о заключении договоров. 

Компенсацию в 30 евро можно использовать при посещении зубного врача для оплаты 50% от счета, оставшуюся часть суммы счета за лечение оплачивает пациент, передает пресс-служба Больничной кассы.

Например, если счет за лечение зубов составил 50 евро, то половину счета оплачивает Больничная касса, а другую половину - 25 евро - должен будет оплатить пациент. Оставшиеся 5 евро пациент сможет использовать во время следующего визита к зубному врачу до конца того же года.

Компенсация за зубное лечение действует для первичных стоматологических услуг - к ним относятся прием зубного врача, диагностика (в том числе рентгеновские снимки), установка лекарства и временной пломбы, установка постоянной пломбы, удаление зуба, вскрытие гнойника и его лечение, лечение корней зубов, удаление зубного камня под деснами хирургическим путем и обезболивание. Если во время визита оказываются и другие услуги, которые не входят в список компенсируемых, то пациент должен будет оплатить их в полном объеме согласно прейскуранту зубного врача.

С 1 июля беременным, мамам детей в возрасте до 1 года, лицам с частичной или отсутствующей трудоспособностью, лицам в возрасте старше 63 лет, лицам с повышенной потребностью в лечении зубов Больничная касса будет выплачивать компенсацию до 85 евро.

"Сумму компенсации сразу вычитают с общей суммы счета непосредственно в момент его оплаты у зубного врача, то есть пациент уже во время визита получает меньший счет за лечение с учетом льготы и не должен в дальнейшем предоставлять заявление о получении компенсации," - объяснила руководитель отдела первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

"Мы надеемся, что новые возможности льготного посещения зубного врача смогут мотивировать людей к проверке здоровья зубов хотя бы раз в году и таким образом помогут предупреждать болезни ротовой полости", - добавила Фридеманн.

При внедрении данной компенсации в течение первого полугодия будет основательно отслеживаться уровень цен на услуги, чтобы при необходимости в следующем году цены услуг и их пакет можно было привести в соответствие с реальными потребностями отрасли зубного лечения.

Те категории населения, для которых уже в сейчас действует компенсация за зубное лечение (беременные, мамы детей в возрасте до 1 года, пенсионеры и др.), смогут предоставить заявление о получении компенсации до 1 октября 2017 года. Ту часть компенсации, которая уже была использована на данный момент, автоматически вычтут из суммы компенсации 85 евро, внедряемой с 1 июля.

Со списком зубных врачей, у которых можно получить компенсацию за зубное лечение взрослых, можно ознакомиться на интерактивной карте интернет-страницы Больничной кассы

По данным на 30 июня, например, в Таллинне компенсацию за зубное лечение взрослых можно будет получить лишь у 14 предлагающих стоматологические услуги фирм. В Ида-Вирумаа, согласно интерактивной карте, есть четыре заключивших с Больничной кассой фирмы в Нарве, по одной - в Йыхви, Пюсси, Авинурме и Ийзаку.

Остаток использованной компенсации за зубное лечение и свои счета за лечение можно проконтролировать на государственном портале www.eesti.ee в рубрике "Компенсация расходов на лечение зубов".

Редактор: Виктор Сольц

компенсация на лечение зубовстоматология


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