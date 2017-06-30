Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год.

Об этом сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

"Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы и привлек внимание Ягланда к заявлению МИД России на эту тему от 30 июня", - указали в российском дипведомстве.

Российский МИД в своем заявлении связал приостановку уплаты членских взносов с "оголтелой кампанией по преследованию парламентариев, настроенных на нормализацию взаимодействия с Россией, которая была развернута в ПАСЕ".

Кризис в ПАСЕ, заявили в Москве, "грозит затронуть и другие органы старейшей общеевропейской Организации, стать системным". В заявлении также отмечается, что "отстранение российских парламентариев от участия в предстоящем утверждении в ПАСЕ высоких должностных лиц Совета Европы поставит под вопрос их легитимность в контексте отношений России с Советом Европы в целом", - говорится в заявлении.

"С учетом происходящего Российская Федерация приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ, - отметили в министерстве. - При этом Российская Федерация продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она принимает участие".