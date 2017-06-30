Планировку таллиннской супербольницы разработают фирмы ConArte и Industrius

Тендер по объемному и пространственному планированию комплекса новой Таллинской больницы, на который поступили два предложения, выиграли фирмы ConArte и Industrius, предложившие выполнить работу за 220 800 евро.

Работа включает в себя также детальную планировку территории, которая должна быть принята в четвертом квартале 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба столичной мэрии.

В больнице предполагается создание около 4000 рабочих мест, она будет оказывать примерно четверть всех медицинских услуг в стране. При этом пациенты из Таллинна и Харьюского уезда составят всего 45% от общего числа пациентов больницы. Общая площадь четырех с половиной тысяч лечебных и технологических помещений медицинского комплекса, размещенных в зданиях высотой до шести этажей, составит 100-120 тысяч кв. метров.

Новая больница позволит заменить нынешние больничные корпуса, построенные 50-80 лет назад. Площадь территории, на которую составляется планировка — около 27,5 гектара, из которых под застройку предназначен 21 гектар.