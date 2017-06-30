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Концерн VKG сокращает свои убытки ({{commentsTotal}})

VKG. Иллюстративное фото.
VKG. Иллюстративное фото. Автор: ERR
Экономика
Экономика

Сланцехимический концерн Viru Keemia Grupp (VKG) подвел итоги за 2016 год. Обороты компании по сравненению с 2015 годом уменьшились на 37% до 104 млн евро, убыток сократился до 15 млн евро.

Несмотря на то, что в начале 2016 года ситуация на рынке была нестабильной и цены на нефть значительно упали (в январе баррель сырой нефти марки Brent стоил 26 долларов), второе полугодие оказалось значительно более успешным, и концерн Viru Keemia Grupp завершил 2016 хозяйственный год с ожидаемыми результатами, которые, с учетом происходившего на рынке, можно считать вполне удовлетворительными.

Консолидированный доход от продаж Viru Keemia Grupp составил в 2016 году 104,3 миллиона евро, что на 37% меньше чем в 2015 году. Если исключить из оборота влияние переоценки будущих сделок, реальный коммерческий доход в 2016 году составил 117,4 миллиона евро, что всего на 13% меньше соответствующего показателя за 2015 год. Уменьшение дохода от продаж обусловлено главным образом более низкими ценами продажи масла и принятым в связи с этим решением сократить объемы его производства. Снижение оборота сланцевого масла привело к снижению доли экспорта в общем объеме оборота за 2016 год до 56% (в 2015 году - 64%).

Убыток компании составил в 2016 году 15,2 миллиона евро, что на 17 миллионов евро, т. е. на 53%, лучше аналогичного показателя за прошлый год, когда убыток был почти 32 млн евро. Большего убытка удалось избежать, прежде всего, благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, быстрому реагированию и правильным решениям как по сокращению нагрузки производственных мощностей в первом полугодии, так и по восстановлению объемов нагрузки во втором полугодии. Во-вторых, благодаря значительной поддержке в виде ранее заключенных будущих сделок. Как и в прошлом году, дивиденды за отчетный период акционерам выплачиваться не будут.

В 2016 году на производственные показатели значительное влияние оказала временная консервация фабрик по производству сланцевого масла, работающих по технологии Kiviter, и сокращение объемов добычи сланца на шахте Ojamaa. Всего в прошлом году было переработано 3,48 миллиона тонн товарного сланца (в 2015 году – 3,51 миллиона тонн), из которых было получено 451 300 тонн различных товарных масел (в 2015 году – 506 000 тонн).

На шахте Ojamaa в 2016 году объем добычи товарного сланца составил 2,35 миллиона тонн, что почти на 30% (на 0,98 миллиона тонн) меньше, чем в предыдущем году. Такое сокращение производственных объемов было возможно благодаря ранее произведенным складским запасам сланца мелкой фракции.

Из газов, получаемых при переработке сланца, в 2016 году было произведено 468 ГВт/ч тепловой энергии и 352 ГВт/ч электроэнергии. По этому показателю VKG является вторым по величине производителем электроэнергии в Эстонии.

В 2017 году планируется продолжить повышать эффективность заводов, работающих по технологии Petroter, и за счет уменьшения времени плановых простоев увеличить время их работы, ожидаемый рост производительности при этом составит примерно 20%. Всего, согласно планам, в 2017 году будет произведено 550 000 тонн товарного масла и 3,9 миллиона тонн сланца.

Несмотря на сложную рыночную ситуацию, концерн продолжал инвестировать в окружающую среду, надежность работы и развитие существующих технологий. Объем инвестиций в 2016 году достиг 30 миллионов евро. Основная часть этих средств была направлена на проекты, связанные с охраной окружающей среды, прежде всего, с защитой окружающего воздуха. Во втором квартале 2016 года был запущена третья установка сероуловителя, в которую было инвестировано в общей сложности 18,6 миллиона евро.

В 2016 году количество работников концерна сократилось на 16,5%, и к концу года в концерне работали 1754 человека.

Редактор: Артур Тооман

vkgсланец


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