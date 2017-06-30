Праздничный концерт на площади Вабадузе посетили около 15 000 человек ({{commentsTotal}})
Бесплатный праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС, который состоялся в четверг на площади Вабадузе в Таллинне, посетили около 15 000 человек.
Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба Государственной канцелярии.
С приветствием на концерте выступили председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
На сцене выступили музыканты и ансамбли из Эстонии, известные разным поколениям зрителей: Вайко Эплик, Кадри Вооранд, Марье Юрьенс с Estonian Cello Ensemble, Eesti Raadio Laste Laulustuudio, Kukerpillid, Генка, Winny Puhh, Estonian Voices, NOËP, Frankie Animal, Miljardid и общий хор под руководством Вероники Портсмут.
Специально для концерта на площади была создана зона кафе, игровая площадка-лабиринт от Laste Vabariik, различные мастерские и уникальная инсталляция, которая напоминает цифровой лес и рассказывает об основной идее председательства Эстонии – "Единство через равновесие".
Журналист британского издания Financial Times назвал состоявшийся концерт незабываемым представлением.
Редактор: Андрей Крашевский