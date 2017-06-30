Праздничный концерт на площади Вабадузе посетили около 15 000 человек

Бесплатный праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС, который состоялся в четверг на площади Вабадузе в Таллинне, посетили около 15 000 человек.

Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба Государственной канцелярии.

С приветствием на концерте выступили председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

На сцене выступили музыканты и ансамбли из Эстонии, известные разным поколениям зрителей: Вайко Эплик, Кадри Вооранд, Марье Юрьенс с Estonian Cello Ensemble, Eesti Raadio Laste Laulustuudio, Kukerpillid, Генка, Winny Puhh, Estonian Voices, NOËP, Frankie Animal, Miljardid и общий хор под руководством Вероники Портсмут.

Специально для концерта на площади была создана зона кафе, игровая площадка-лабиринт от Laste Vabariik, различные мастерские и уникальная инсталляция, которая напоминает цифровой лес и рассказывает об основной идее председательства Эстонии – "Единство через равновесие".

Журналист британского издания Financial Times назвал состоявшийся концерт незабываемым представлением.