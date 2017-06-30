Открытие пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси незаконно

Департамент городского планирования на обращение районной управы Пыхья-Таллинна отвечает, что Институт развития здоровья не может открыть центр для наркозависимых в жилом доме на улице Ситси, потому что деятельность центра не соответствует предназначению помещении. Исходя из этого, открытие центра является незаконным.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда по целевому назначению помещения по адресу Ситси, 28 являются коммерческой землей, предназначенной для использования под различные торговые помещения.

"Открываемый Институтом развития здоровья центр, целью которого является обмен шприцев, консультирование и другие услуги социального характера, абсолютно точно является социальной деятельностью. Социальная деятельность точно не подходит под целевое назначение помещений по адресу Ситси, 28, данная деятельность противоречит закону", - пояснил Кальюлайд.

Для того, чтобы изменить целевое назначение помещении, нужно согласие остальных владельцев квартир. Руководители квартирного товарищества ясно дали понять, что остальные владельцы квартир с этим не согласятся.

Если же Институт развития здоровья всё же решит открыть в этих помещениях пункт обмена шприцев или давать консультации, не изменив целевого назначения помещений, то у остальных владельцев квартир есть право обратиться в суд с требованием о прекращении данной деятельности. Также у города Таллинна есть право требовать, чтобы деятельность соответствовала целевому назначению помещений.