Напоминание: зонты на празднике песни и танца запрещены, с собой нужно взять дождевик

Организаторы XII молодежного праздника песни и танца напоминают, что проход с зонтами на праздник не допускается, поэтому с собой следует взять теплую одежду и плащ-дождевик.

По данным Государственной метеорологической службы, во время праздника возможны дожди и сильный ветер, пишет в пятницу портал menu.err.ee.

По словам организаторов, зонты нужно будет оставить на хранение при проходе в зону проведения праздника, при этом дождевики можно будет приобрести как на стадионе "Калев", так и на Певческом поле.

"К сожалению, сегодня погода участников праздника не порадует. Первое представление на празднике танца пройдет под дождем и зрителям следует одеться потеплее и запастись дождевиками", - сказала синоптик Государственной метеорологической службы Эле Педассаар.

По его словам, в пятницу наблюдается сильный, временами даже штормовой ветер при прохладной температуре воздуха.

В субботу ветер начнет стихать, а дожди станут кратковременными, поэтому во время второго и третьего представления праздника танца погода может оказаться вполне приемлемой.

В воскресенье утром, когда начнется шествие, дождя с высокой вероятностью не будет, а в облачности возможны прояснения. Тем не менее, к началу праздника снова возможны кратковременные дожди. "Новые кратковременные дожди начнутся около 14:00, а также возможны и вечером. При этом воздух будет довольно теплым, около 20 градусов", - сказала Педассаар.

Первое танцевальное представление состоится в пятницу на стадионе "Калев" в 19:00, а второе и третье — в субботу с началом в 13:00 и 19:00, соответственно. В воскресенье утром начнется шествие участников праздника песни, который начнется на Певческом поле в 14:00.