ФОТО: в Таллинне состоялся "праздник стропил" нового 110-метрового небоскреба

Городской силуэт Таллинна пополнился строящимся небоскребом в квартале Маакри, который достиг проектной высоты в 110 метров от уровня земли.

В пятницу в высотном здании состоялся "праздник стропил".

Квартал Маакри состоит из семи зданий: нового 30-этажного небоскреба, 10-этажного и 4-этажного здания, а также четырех зданий постройки начала 20 века, которые имеют статус памятника архитектуры.

В строящемся здании общая площадь офисных площадей составит 36 000 кв. метров. Из них 21 500 кв. метров планируется сдавать в аренду.

На нижних этажах здания разместятся предприятия торговли и общественного питания, а на верхних этажах — офисы.

После окончания строительства нового небоскреба в городском силуэте Таллинна будет уже не два, а три современных высотных здания.

Строительные работы в квартале Маакри начались три года назад, их планируется завершить весной следующего года.