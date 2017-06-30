Эстония входит в десятку стран с большой долей теневой экономики

Международная Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) по итогам за 2016 год подготовила исследование об изменениях теневой экономики в мире. Самая большая доля теневой экономики, по оценке экспертов, у Азербайджана - 67% от ВВП. Эстония в этом рейтинге занимает девятое место с 28,5%.

Эксперты ACCA определяют теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или надзора.

Самые большие объему теневой экономики в Азербайджане (67% ВВП), Нигерии (48% ВВП), Украине (46% ВВП), России (39% ВВП). Эстония с 28% теневой экономики занимает девятую строчку рейтинга.

Меньше всего объем теневой экономики отмечен в США (7,8% ВВП), Японии (10% ВВП) и Китае (10,2% ВВП).

По данным АССА, доля теневой экономики в общемировом ВВП составила в 2016 году 22,66%. Аудиторы прогнозирую, что доля теневой экономики будет снижаться и к 2025 году составит 21,4% ВВП. Доля теневой экономики Эстонии снизится к 2025 году до 26,5%.

По оценке экспертов, теневую экономику поддерживают прежде всего высокое налоговое бремя, экономический застой, сложность налоговой системы и простота работы в теневом секторе.

Опрошенные предприниматели утверждают, что основную ответственность за развитие теневой экономики несет правительство.