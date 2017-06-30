"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора

В середине июня военные группы НАТО провели оборонительные учения на границе Литвы и Польши в так называемом "Сувалкском коридоре". Это самое узкое место между границами Белоруссии и Калининградской области, ширина коридора составляет всего 64 километра. В этом году российские военные учения "Запад-2017" будут проводиться на территории Белоруссии и одним из сценариев учений будет захват Сувалкского коридора, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

"Если мы говорим об учениях на западном направлении "Запад", то абсолютно точно, что это не только оборонительные учения. Это, к сожалению, еще и отработка нападения. Будут отрабатываться различные сценарии, которые у России сейчас, в военном смысле, лежат на столе. И как было сказано нам — смотрите в сторону Сувалкского коридора", - сказал начальник разведцентра Сил обороны Каупо Розин.

Председатель некоммерческого объединения "Новый путь для Беларуси" Павел Морозов считает, что западные страны уже никак не смогут повлиять на решение Белоруссии провести совместно учения прямо на границе с Литвой.

"Я считаю, что этим надо было заниматься 5-10 лет назад, если были какие-то мысли на эту тему, а Сувалкский коридор даже на наших конференциях обсуждался с 2010 года. Просто чиновники очень инерционно мыслят, они отвечают только на вызовы сегодняшнего дня, а завтра их не интересует. В этом и проблема", - сказал Морозов.

По мнению политика, Россия и Белоруссия уже давно стали тесными партнерами, а вся риторика о сотрудничестве с западными странами — не более чем слова, нужные некоторым оппозиционным белорусским политикам.