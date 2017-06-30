Актуальная камера 30.06.2017 (20:00)

В среду, 28 июня, в Национальной библиотеке торжественно объявили результаты конкурса архитектурных проектов учебного и спортивного городка в Йыхви. Победителем стал проект архитекторов Ра Лухсе, Танеля Тухала, Екатерины Ключниковой и Хелины. Проект планируют осуществить не позднее 2020 года.
Волли Кальм, переизбранный в марте этого года ректором Тартуского университета, принес присягу и официально вступил в должность.
Главный редактор "Радио 4" Юлия Балий в интервью RUS.ERR.EE рассказала про стартующую в июле новую передачу, в которой политик будет биться один на один с радиослушателями, назвала три своих любимых программы на телеканале ETV+, а также поведала о скором выходе в республиканский эфир идущей пока лишь в Нарве и ее окрестностях передачи "Местное время".